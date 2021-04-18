Експерт також зазначила, чи є протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Вакцинуватися від коронавірусу повинні всі, особливо ті люди, які мають якісь хронічні захворювання.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, передає ТСН.

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За словами експерта, якщо у людини є цукровий діабет, то потрібно вакцинуватися і від COVID-19, і від грипу, і від пневмококової інфекції. Тому що цукровий діабет - одне з дуже небезпечних захворювань у плані коронавірусу, який може на нього нашаруватися.

Також вона розказала, що робити щеплення від коронавірусу можна й у тому випадку, якщо людина приймає гормональні препарати.

"Іноді ми дивимося на дозу гормональних препаратів для того, щоб зрозуміти, чи буде вакцина ефективною. Утім, до безпеки вакцини це не має жодного стосунку", - резюмувала Булавінова.

За словами інфекціоніста, також можна вакцинуватись і якщо ви годуєте грудьми.

Можна і потрібно вакцинуватися алергікам.

"Але потрібно сказати лікареві чи медсестрі - на що саме алергія. Тоді вони вирішать, як краще цю вакцинацію зробити. Наприклад, чи є ризики анафілактичного шоку", - розказала Булавінова.

"Єдиним справжнім протипоказанням до вакцинації від COVID є анафілактичний шок на попередню першу дозу вакцини", - резюмувала експерт.

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Автор: Катерина Лиманська