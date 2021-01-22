Не всім категоріям людей потрібне щеплення від коронавірусу.
Про це заявила лікар-інфекціоніст, позаштатний фахівець МОЗ Ольга Голубовська в ефірі каналу "Україна 24".
"Я категоричний противник вакцинації імунних людей. Якщо у людини після хвороби утворився хороший високий титр антитіл, я категорично проти. Тому що на сьогоднішній день у нас дуже мало даних про безпеку, в тому числі для конкретної людини", - пояснила фахівець.
Вона попередила: для таких людей вакцинація загрожує проблемами зі здоров'ям.
"Зате у нас є історичний досвід вакцинації від першої коронавірусної інфекції, починаючи з лабораторних умов і закінчуючи людьми. Там були серйозні проблеми. І ми знаємо, коронавіруси мають таке явище, як антитілозалежне посилення імунної відповіді. Тому тут треба бути дуже обережним", - каже Голубовська.
Антитілозалежне посилення інфекції
Це явище, при якому зв'язування вірусу з антитілами викликає його проникнення в імунні клітини інфікованого організму і вірусну реплікацію.
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