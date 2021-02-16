Людям, які хворіють на коронавірус або недавно перенесли захворювання, протипоказано вакцинацію від COVID-19.
Про це заявив лікар-імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донськой в ефірі каналу "Україна 24".
Наявність гострої інфекції, за його словами, є універсальним протипоказанням для будь-якого щеплення.
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"Ми не знаємо, чи погіршить щеплення стан, але проблема не в цьому, а в тому, що всі подальші погані наслідки Ви спишете не на те, що у вас була хвороба, а на те, що вам зробили щеплення. Таким чином просто буде два невідомих, тому краще не робити (щеплення, - УНІАН), щоб точно знати, що всі ваші симптоми - це ваша хвороба", - пояснив лікар.
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