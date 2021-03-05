Також стримати кількість заражень коронавірусом може заборона на відвідування ресторанів.

Кількість інфікувань та смертей від COVID-19 зменшилась в тих країнах та штатах США, де було запроваджено вимогу обов‘язково носити захисні маски.

Такі висновки свого дослідження оприлюднили експерти центрів з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), повідомляє «Голос Америки».

Ефект від носіння масок спостерігався через 20 днів після введення обмеження.

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Там же, де влада скасовує заборону на відвідування ресторанів, кількість заражень зростала через 41-100 днів після зняття обмеження, а кількість померлих внаслідок хвороби зростала через 61-100 днів, заявили експерти.

Отже, як вважають американські епідеміологи, запровадження вимоги носити маски, а також заборона на відвідування ресторанів може стримати кількість інфікувань коронавірусом.

Нове дослідження «слугує попередженням» про небезпеку завчасного скасування режиму носіння масок, заявила директор CDC Рошель Валенські.

Цього тижня деякі американські штати оголосили про скасування режиму обов‘язкового носіння масок, а також обмежень на роботу бізнесу. Губернатори штатів наголосили, що кількість випадків інфікувань коронавірусом продовжує зменшуватись, а щеплення стають доступнішими.

Рішення цих штатів розкритикував президент США Джо Байден.

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"Вважаю, що це помилка, останнє, що нам потрібно, так це неандертальське мислення про те, що все добре, можна знімати маски і забути про це», - заявив Байден.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 28,8 млн осіб, померли майже 521,3 тис.

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Автор: Вікторія Токарєва