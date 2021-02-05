Над системою, що отримала назву "паспорт вакцинації", працюють відразу три міністерства.

Британська влада працює над системою сертифікації, яка дозволить британцям виїжджати за кордон на відпочинок в ті країни, де може знадобитися підтвердження вакцинації від COVID-19.

Читайте такожУ Великій Британії щеплення від коронавірусу отримали вже 8 мільйонів людейПро це повідомила The Times з посиланням на дані джерел в уряді. Над системою, що отримала назву "паспорт вакцинації", працюють відразу три міністерства: транспорту, закордонних справ і охорони здоров'я. Інформація про це з'явилася після того, як стало відомо: Греція готова скасувати карантин для тих британських туристів, які пройдуть вакцинацію, передає kommersant.

Грецію щорічно відвідує близько 2 млн британців, витрачаючи на відпочинок понад 10 млрд євро, що серйозно підтримує економіку цієї країни. Як зазначає The Times, британські чиновники вже запевнили Міністерство туризму Греції в тому, що вакцинація у Великобританії йде настільки швидкими темпами, що британські туристи врятують туристичний сезон Греції в цьому році. Деталі "паспорта вакцинації" поки обговорюються, проте вже вирішено, що британські туристи повинні будуть також надати негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в Грецію.

Кілька інших європейських країн також працюють над створенням «паспорта вакцинації». Так, в минулий четвер шведська влада заявила про готовність запустити свою систему сертифікації вакцинації до літа, якщо до того моменту буде розроблений міжнародний стандарт. У Данії такий паспорт буде запущений вже в кінці лютого.

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Автор: УНІАН