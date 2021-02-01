Разом тим за добу було проведено всього 12 825 тестувань на COVID-19. У Києві минулої доби виявили близько 160 нових хворих на COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2030 осіб, зафіксовано 61 летальний випадок, 5131 пацієнт одужав, госпіталізовано 1103 людини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Це мінімальне число нових випадків з 27 серпня, коли було зафіксовано 1974 заражень.

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Серед хворих за вчора 71 дитина і 65 медпрацівників.

Усього за вчора було проведено 12 825 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 9873, методом ІФА - 2952. За весь час в Україні здійснили 6,2 млн ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (297), Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатської (127) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 1 мільйон 221 тисяча 485 осіб, одужали - 1 млн 23 тисячі 915, летальних випадків - 22 768. Активними хворими залишаються 197 570.

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У Києві минулої доби виявили близько 160 нових хворих на COVID-19, 5 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Теlegram-каналі.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 161. Померли 5 людей. Всього коронавірус забрав життя 2 тис. 370 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 128 тис. 550", - зазначив міський голова.

За його інформацією, серед виявлених минулої доби хворих: 82 жінки віком від 18 до 88 років та 73 чоловіка віком від 19 до 81 років, а також 2 дівчинки віком 5 та 7 років та 4 хлопчики від 1 до 11 років. Захворіли, зокрема, 4 медики.

До лікарень госпіталізували 45 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 70, в Дарницькому — 48 та в Святошинському районі – 12 випадків", - повідомив Кличко.

За його словами, одужали за минулу добу 764 людини. Всього коронавірус подолали 69 тис. 322 жителі Києва.

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Автори: Інна Андаліцька, УНІАН