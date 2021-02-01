Розробники кажуть, що речовина б'є коронавірус в "Ахіллесову п'яту".

Вчені розробили антитіла, які ефективно блокують коронавірус SARS-CoV-2, а також його найближчих "родичів". Лора Волкер з біофармакологічної компанії Adimab в місті Лебанон, штат Нью-Гемпшир разом з колегами виділила антитіла з імунних клітин людини, яка заразилася вірусом SARS-CoV у 2003 році й одужала.

Як пише видання Nature, змінивши структуру антитіл, вчені створили нові, які назвали ADG-2. Вони особливо ефективно блокували коронавірус SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Видозмінені антитіла також виявилися здатними протидіяти іншим подібним коронавірусам.

Читайте такожThe Atlantic: Коли люди зможуть нарешті жити без масок?Після введення мишам вони зупинили розмноження SARS-CoV-2 в легенях гризунів, а також захистили тварин від респіраторного захворювання. Експерименти показали, що ADG-2 атакує рецептори на поверхні SARS-CoV-2, а також низки інших схожих на нього коронавірусів. Розробники назвали ці рецептори "Ахіллесовою п'ятою" коронавірусів. Вони вважають, що цю уразливість можна використати для створення вакцин проти коронавірусів, які можуть загрожувати людям в майбутньому.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань