Всього з початку пандемії в столиці на сьогодні зареєстровано вже 112 тис. 356 випадків COVID-19, 1 тис. 935 – летальних, одужали 39 тис. 911 осіб.

У Києві за попередню добу зафіксували 885 нових хворих на коронавірус, 16 – померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Читайте такожМОЗ планує підписання нових договорів для постачання вакцини від COVID-19«У Києві за минулу добу виявили 885 хворих на коронавірус. Померли 16 людей», - зауважив він.

За його даними, всього з початку пандемії в столиці на сьогодні зареєстровано вже 112356 випадків COVID-19, із яких 1935 – летальних, одужали 39911 осіб, у тому числі за останню добу – 508.

Мер уточнив, що минулої доби захворіли 506 жінок, 334 чоловіки, а також 45 дітей. До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 229, у Дніпровському – 195 та Оболонському – 69.

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 1 січня

Станом на ранок 1 січня 2021 року загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищила 83 мільйони.

В Україні від початку пандемії коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 1064479 людей, за добу 9432 українці.

За даними МОЗу, в Україні показник захворюваності коронавірусом становить 323,7 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у 8 разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

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Автор: УНІАН