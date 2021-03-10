За добу виявили понад 6 тисяч інфікованих, майже стільки ж людей одужало.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6377 осіб. Серед нових хворих COVID 309 дітей і 263 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Читайте такожТретя хвиля пандемії: Україна опинилася у трійці лідерів Європи за темпами поширення COVID-19

За добу інфікувалося майже вдвічі більше українців, ніж днем раніше, коли був 3621 випадок. Крім того, кількість хворих за добу перевищила число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні два тижні.

Всього за добу було госпіталізовано 1904 людини, летальних випадків - 219, одужали - 5687 пацієнтів. Варто зазначити, що вперше з 21 січня в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків.

Найбільше заражень виявили в Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) і Львівській (523) областях.

За вчора проведено 64 126 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 904, методом ІФА - 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 15 106. Усього в Україні провели понад 7,1 млн ПЛР-тестувань.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 416 438 осіб, з них 1 204 916 одужали, летальних випадків — 27 423. Активними хворими залишаються 211 522 людини.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко