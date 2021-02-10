Станом на 10 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 3 004 мешканці України.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3409 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, 7768 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 2 046 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

За вчора зробили 43 767 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27 795, методом ІФА - 15 972). За весь час в Україні провели 6 447 576 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 253 055 осіб, з них 1 092 376 одужали, летальних випадків — 23 934.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко