Станом на 10 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 3 004 мешканці України. У Києві за минулу добу коронавірус виявили у майже 300 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3409 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, 7768 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 2 046 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

За вчора зробили 43 767 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27 795, методом ІФА - 15 972). За весь час в Україні провели 6 447 576 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 253 055 осіб, з них 1 092 376 одужали, летальних випадків — 23 934.

Коронавірус у Києві: статистика на 10 лютого

В Києві за минулу добу коронавірус виявили у майже 300 осіб, 15 людей померли від ускладнень COVID-19. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Усього за період пандемії в Києві зафіксовано 2 473 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні - 130 864.

Серед виявлених минулої доби хворих: 157 жінок віком від 18 до 88 років і 10 дівчаток від трьох до 16 років, а також 123 чоловіка віком від 22 до 94 років і троє хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема і 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували за добу 53 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 66, у Деснянському – 54 та Дніпровському районах – 43 випадки», - додав міський голова.

За його даними, одужали за добу в Києві 1 295 людей. Усього коронавірус подолали 82 684 жителів столиці.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька