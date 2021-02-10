За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3409 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, 7768 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 2 046 людей.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
За вчора зробили 43 767 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27 795, методом ІФА - 15 972). За весь час в Україні провели 6 447 576 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 253 055 осіб, з них 1 092 376 одужали, летальних випадків — 23 934.
Коронавірус у Києві: статистика на 10 лютого
В Києві за минулу добу коронавірус виявили у майже 300 осіб, 15 людей померли від ускладнень COVID-19. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
Усього за період пандемії в Києві зафіксовано 2 473 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні - 130 864.
Серед виявлених минулої доби хворих: 157 жінок віком від 18 до 88 років і 10 дівчаток від трьох до 16 років, а також 123 чоловіка віком від 22 до 94 років і троє хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема і 10 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували за добу 53 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 66, у Деснянському – 54 та Дніпровському районах – 43 випадки», - додав міський голова.
За його даними, одужали за добу в Києві 1 295 людей. Усього коронавірус подолали 82 684 жителів столиці.
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