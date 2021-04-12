За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 7856 осіб, зафіксовано 287 летальних випадків, 5355 пацієнтів одужали, госпіталізували 2 770 осіб.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, днем раніше виявили понад 12 тисяч інфікованих COVID-19.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за добу підтвердили у Дніпропетровській області – 1 112, у Харківській області - 595, у Львівській області - 590, у Києві - 537.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 861 105 осіб, з них 1 416 215 одужали, летальних випадків — 37 301.
Тест на коронавірус в Україні: що відомо
Лабораторії за добу зробили 40 109 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 20 831, методом ІФА — 6 133. Також зробили 13 145 експрес-тестів на антиген до вірусу.
За весь час в Україні провели понад 8,6 млн ПЛР-тестувань.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: дані на 12 квітня
З 24 лютого в Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу. З того часу щеплення зробили 378 266 людям. За минулу добу, 11 квітня, щеплення зробили 1 216 людям.
Так, за вчора жодного щеплення не отримали мешканці Миколаївської, Полтавської, Херсонської і Черкаської областей.
Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення.
Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.
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