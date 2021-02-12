За добу кількість госпіталізацій до лікарень з COVID-19 зросла до 2 тисяч українців.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4773 осіб, зафіксовано 116 летальних випадків, 7211 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 2000 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Читайте такожІмунітет від COVID-19 мають не більше як 20% українців - дослідження

За добу одужало більше людей, ніж захворіло. Така динаміка спостерігається з початку січня, за винятком декількох днів, коли кількість нових випадків зараження перевищувала число тих, хто одужав.

Лабораторії зробили 40 899 тестів на коронавірус: з них 25 835 — методом ПЛР та 15 064 — методом ІФА. За весь час в Україні провели 6,5 млн ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (592), Львівській (373), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях, а також у Києві (348).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 262 867 осіб, з них 1 106 155 одужали, летальних випадків — 24 174.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко