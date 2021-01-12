Найбільшу кількість інфікованих коронавірусом вчора було виявлено у Києві і ще чотирьох регіонах.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5116 осіб, зафіксовано 184 летальних випадки, 15 951 пацієнт одужав.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За 12 січня коронавірус виявили у 131 дитини та 309 медичних працівників, госпіталізували 1 092 людей.

Лабораторії здійснили 41 682 тестування, зокрема 23 873 — методом ПЛР та 17 809 — методом ІФА. За весь час в Україні зробили понад 5,8 млн ПЛР-досліджень.

За добу в Україні одужало майже втричі більше людей, ніж заразилося. Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні п’ятий день поспіль.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 124 430 осіб, з них 812 368 одужали, летальних випадків — 20 019.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві: статистика на 12 січня 2021 року

У Києві за минулу добу COVID-19 підтвердили у майже 900 осіб, 26 хворих померли. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив на своєму сайті.

«У Києві за минулу добу - 898 хворих на коронавірус. 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2115 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118 486", - зазначив Кличко.

Серед виявлених минулої доби хворих: 497 жінок віком від 18 до 92 років і 364 чоловіка віком від 18 до 81 рокiв, а також 17 дівчаток та 20 хлопчиків віком від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, 22 медики.

До лікарень госпіталізували 62 пацієнта, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 534 людини. Всього коронавірус подолали 43 тис. 980 жителів столиці.

За інформацією мера, минулої доби найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 197, у Дарницькому — 161 та в Святошинському районі — 112 випадків.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька