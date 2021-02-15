Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2332 осіб, зафіксовано 62 летальних випадки, 2478 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 1 145 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Добовий показник захворюваності один з найнижчих з початку вересня і займає третє місце. Кількість тих, хто одужав, і хворих за добу практично на одному рівні.

Лабораторії за 14 лютого зробили 13 740 тестів на коронавірус: із них 11 073 — методом ПЛР та 2 667 — методом ІФА. За весь час в Україні провели 6 551 858 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 1 273 475 випадки коронавірусного захворювання. З них 1 116 779 пацієнтів одужали, а 24 392 — померли від ускладнень COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко