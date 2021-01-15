Разом з тим у Києві подачею кисню обладнані вже більш як 3,1 тис. ліжок для хворих на COVID-19.

У Києві заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 становить понад 33%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 тис. 294 хворих на коронавірус, із них 7 дітей... Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - понад 33%», - сказав Кличко.

За його інформацією, 812 госпіталізованих пацієнтів перебувають у важкому стані.

«Кисневу підтримку отримують 1 тис. 096 людей. Під апаратами ШВЛ - 22 хворих», - повідомив мер.

Разом з тим у Києві подачею кисню обладнали вже понад 3,1 тис. ліжок для хворих з коронавірусною інфекцією COVID-19.

«Сьогодні хворих на COVID-19 вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3 тисячі 100 ліжок. Зокрема, 2 тисячі 120 – з централізованою подачею», - зазначив мер.

За його словами, кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі – 993.

Кличко повідомив, що загалом на сьогодні місто визначило для прийому хворих з коронавірусом понад 5 тис. ліжок у 29 медзакладах столиці, три з них – заклади «Укрзалізниці».

Як зазначив Кличко, на збільшення ліжкомісць з подачею кисню місто виділило майже 30 млн грн. Кошти спрямовано на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,4 млн грн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

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Автор: Інна Андаліцька