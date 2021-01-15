За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 8199 осіб, зафіксовано 166 летальних випадків, 10 328 пацієнтів одужали.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора госпіталізували 2152 особи. Серед нових хворих – 236 дітей та 315 медпрацівників.
За добу кількість тих, хо одужав, знову перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається останні сім днів.
Лабораторії за добу здійснили 49 596 тестів: зокрема 30 225 методом ПЛР та 19 371 методом ІФА. З березня 2020 року у нас провели 5 905 076 ПЛР-тестувань.
Найбільше нових підтверджених випадків у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
З початку пандемії в Україні підтвердили 1 146 963 випадків інфікування. З них 847 391 пацієнт одужав та 20 542 померли від ускладнень коронавірусної хвороби.
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У Києві за минулу добу зареєстровано 896 нових випадків коронавірусної хвороби СOVID-19, померли 20 пацієнтів. Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
«У Києві за минулу добу виявили 896 хворих на СOVID-19. Померли 20 людей. Усього за період пандемії в столиці – 2 тис. 161 летальний випадок від вірусу», - сказав Кличко і додав, що загалом в місті вже 121 тис. 82 підтверджених випадки захворювання.
Серед виявлених минулої доби хворих: 510 жінок віком від 18 до 86 років і 7 дівчат у віці від 1 до 17 років, а також 363 чоловіки віком від 18 до 87 рокiв і 15 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, й 39 медиків.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 164, Деснянському – 134 та Дарницькому – 132.
До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Випадків одужання від СOVID-19 за добу зареєстровано 822, всього коронавірус подолали 46 тис. 349 жителів столиці.
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