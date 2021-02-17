За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4286 осіб, зафіксовано 147 летальних випадків, 5927 пацієнтів одужали. До лікарень госпіталізували 2 330 людей.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
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Серед хворих COVID-19 304 дитини і 329 медпрацівників.
Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Києві (366), Вінницькій (351) та Закарпатської (275) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Лабораторії за добу зробили 64 842 тести на коронавірус: із них 25 782 — методом ПЛР та 16 647 — методом ІФА. За весь час в Україні провели 6,5 млн ПЛР-тестувань.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 280 904 особи, з них 1 128 895 одужали, летальних випадків — 24 689. Активними хворими залишаються 152 009 пацієнтів.
Коронавірус у Києві: статистика на 17 лютого
У Києві за добу виявили 366 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 людей померли. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Телеграм-каналі.
Серед тих, хто захворів: 222 жінки віком від 19 до 87 років та 127 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, а також 10 дівчаток віком від 4 до 15 років та 7 хлопчиків від 4 до 16 років. Госпіталізували у стаціонари протягом доби 45 хворих.
Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в районах: Дарницькому (88), Деснянському (85) та в Дніпровському (52) районах.
Загалом у Києві зареєстровано 132 тис. 834 підтверджених випадки коронавірусної хвороби. На сьогодні її подолали 89 тис. 427 киян, в тому числі за останню добу - 1 тис 50 осіб.
У столиці за час пандемії зафіксовано 2 тис. 546 летальних випадків від ускладнень COVID-19.
Коронавірус в Україні: що відомо
- В Івано-Франківській області зараз переповнені пацієнтами лікарні з COVID. З-за цього в регіон терміново відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Степанов заявив, що вакцинація від COVID в Україні може початися наступного тижня. Спочатку передбачалося, що перше щеплення зроблять на цьому тижні.
- Міністерство охорони здоров'я України подали заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу.
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