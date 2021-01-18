Разом з тим за минулу добу зробили лише 13 тисяч тестів на коронавірус.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3034 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, 5236 пацієнтів одужали. Серед хворих 107 дітей та 87 медпрацівників. 1304 людини були госпіталізовані.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних — він є найнижчим за майже чотири місяці. 28 вересня виявили 2671 інфікованого, після цього захворюваність зростала.

Разом з тим за добу було проведено лише 13 247 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 10401, методом ІФА - 2846.

За добу в Україні одужало більше людей, ніж захворіло. Така динаміка спостерігається останні десять днів.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 163 716 осіб, з них 871 196 одужали, летальних випадків — 20 869. Активними хворими залишаються 292 520 пацієнтів.

Найбільше нових заражень підтвердили в Києві (301), Запорізькій (266), Київської (240) і Дніпропетровській (220) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві: статистика на 18 січня

У Києві за минулу добу виявили 301 хворого на коронавірус, п’ятеро людей померли.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його даними, усього за період пандемії в Києві зафіксовано 2 тис. 195 летальних випадків від коронавірусу, підтверджених випадків захворювання загалом вже 122 тис. 997.

Серед виявлених минулої доби хворих: 173 жінки віком від 18 до 99 років та 121 чоловік віком від 19 до 95 рокiв, а також три дівчинки віком від 11 до 17 років та четверо хлопчиків - від 15 днів до 16 років. Захворіли, зокрема, 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як повідомив міський голова, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому - 123, у Солом’янському - 54 та в Дніпровському районах - 40 випадків.

За словами мера, одужали за добу 211 людей. Усього коронавірус подолали 48 тис. 73 жителів Києва.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька