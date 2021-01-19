Від ускладнень COVID-19 з початку пандемії в Україні померла понад 21 тисяча людей.

Станом на 19 січня за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3939 осіб, зафіксовано 177 летальних випадків, 15 052 пацієнти одужали. До лікарень госпіталізували 801 хворого.

Про це у Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед нових хворих – 131 дитина та 238 медичних працівників.

Читайте такожМайже 45 тисяч гривень коштував Україні один госпіталізований з коронавірусом у 2020 році - НСЗУВпродовж 18 січня в Україні вкотре виявили менше нових випадків зараження, ніж випадків одужання.

Кількість проведених тестів в Україні залишається на низькому рівні. За період 18 січня в країні провели 33 400 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666.

За попередню добу найбільше інфікованих зафіксували у Києві (637), а також Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 167 655 осіб, з них 886 248 одужали, летальних випадків — 21 046. Активними хворими залишаються 281 407 осіб.

Коронавірус у Києві: статистика на 19 січня

У Києві за минулу добу виявили 637 хворих з коронавірусною інфекцією, 16 людей померли. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його даними, в місті за період пандемії зафіксовано вже загалом 2 тис. 211 летальних випадків від коронавірусу, а підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 123 тис. 634.

Серед виявлених минулої доби хворих: 361 жінка віком від 18 до 94 років та 260 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, а також 11 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 5 хлопчиків від 3 місяців до 15 років. Захворіли, зокрема, 14 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 39 осіб, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 135, у Дніпровському – 109 та в Деснянському районі - 77 випадків», - зауважив мер.

За словами Кличка, одужали за добу 1 тис. 015 людей. Усього коронавірус подолали 49 тис. 088 жителів столиці.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька