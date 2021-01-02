З початку пандемії в столиці зареєстровано вже 112649 випадків COVID-19, з них 1942 – летальних.

У Києві минулої доби коронавірус виявили у 293 осіб, семеро людей померли.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«У Києві за минулу добу виявили 293 хворих на коронавірус. Померли 7 людей», - зауважив він.

Читайте такожУ Києві за минулу добу коронавірус виявили у 885 осіб, 16 – померли

За його даними, всього з початку пандемії в столиці зареєстровано вже 112649 випадків COVID-19, 1942 – летальних, одужали 40053 особи.

Мер уточнив, що минулої доби захворіли 160 жінок, 116 чоловіків, а також 17 дітей.

До лікарень госпіталізували 34 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, у Дніпровському – 54 та Печерському – 36.

При цьому за останню добу від коронавірусу вилікувались 142 мешканці столиці.

"Не забувайте про правила безпеки! Особливо, під час свят. Дотримуйтеся соціальної дистанції, носіть маску в публічних місцях, при перших симптомах захворювання звертайтеся до лікаря та залишайтеся вдома. Бережіть себе і тих, хто поруч!" – підсумував Кличко.

Коронавірус в Україні: що відомо

За даними МОЗ, минулої доби в Україні було зафіксовано 5038 випадків коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1069517 осіб, померла 18731 людина, одужали - 722615.

В Україні захворюваність коронавірусом перевищує норму в понад 8 разів

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна