Вчені виявили, що імунітет до коронавірусу зберігається досить довго, але у людей, яким за 65 років, він значно слабший.

Аналіз мільйонів результатів тестів на коронавірус у Данії показав, що природне зараження SARS-CoV-2 захищає від повторного зараження більшість людей. Але цей захист значно слабший у тих, кому вже виповнилося 65 років і більше.

Про це пише Nature з посиланням на дослідження Стена Етелберга і його колег зі Statens Serum Institut в Копенгагені. Вони зібрали з усієї Данії дані ПРЛ-тестів, які вважаються золотим стандартом діагностики COVID-19. Команда зосередилася на людях, чиї тести на коронавірус були позитивними під час першої і другої хвилі зараження в країні. Власне, йдеться про періоди з березня до травня і з вересня до грудня у 2020 році.

Читайте такожМОЗ внесе зміни в план вакцинації від COVID-19, щоб якнайшвидше щепити громадян з листа очікуванняКоманда виявила, що приблизно через 6 місяців після першого зараження захист організму від повторного був на рівні приблизно 80%. При цьому, суттєвої різниці між рівнями повторного захворювання для чоловіків і жінок не було. Але імунітет до COVID-19 скорочувався до 47% для людей, старших за 65 років. Висновки дослідження можуть означати, що люди цієї категорії повинні отримати пріоритет при вакцинації.

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Переклад: Лесь Димань