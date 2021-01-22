Найбільше нових інфікованих COVID-19 у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5348 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, 14 239 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 900 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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В Україні за добу одужало більше осіб, ніж захворіло. Така тенденція спостерігається останні два тижні - з 9 січня.

За добу зробили 43 593 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 23 410, методом ІФА - 20 183). З початку епідемії в нас загалом провели 6,05 мільйона ПЛР-тестів.

За весь час пандемії заразились 1 182 969 осіб, одужали 928 969 пацієнтів та померли 21 662 людини. Активними хворими на сьогодні залишаються 232 338 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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У Києві за минулу добу зареєстровано 507 нових випадків СOVID-19, 14 хворих померли. Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«У Києві за минулу добу виявили 507 хворих на СOVID-19. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 2 тис. 260 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 125 тис. 342», - повідомив Кличко.

Серед виявлених минулої доби хворих: 282 жінки віком від 18 до 88 років і 3 дівчинки від 14 до 17 років, а також 216 чоловіків віком від 18 до 91 року й 6 хлопчиків від 11 до 16 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому - 98, у Дніпровському - 72, та в Святошинському районах - 71 випадок.

«Одужали за добу в Києві - увага – 2 тис. 854 людини. Це найбільша кількість за період пандемії. Усього коронавірус подолали 55 тис. жителів столиці», - наголосив Кличко.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька