Фіксується збільшення кількості інфікованих коронавірусом серед дітей - за добу плюс 750 осіб.

В Україні за минулу добу, 23 березня, виявили 14 174 випадків COVID-19. Також 7 386 людей одужали, а 342 — померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 5 438 пацієнтів із підозрою чи діагнозом COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Читайте такожУряд зобов’язав у "червоній зоні" носити захисну маску на вулицях та в паркахЗазначимо, кількість смертей за добу - це максимум з початку пандемії. Другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 333 пацієнта з коронавірусом. До цього понад 300 смертей в країні не фіксували жодного разу.

Лабораторії за добу зробили 126 948 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 52 196, методом ІФА — 21 549. Також зробили 53 203 експрес-тестів на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,7 млн ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували уже понад 1,5 млн випадків коронавірусу, більше як 1,2 млн пацієнтів одужали, а померли від ускладнень — 30 773.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко