В Україні другу добу поспіль виявляють рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 18 132 осіб, серед яких 923 дітей та 435 медичних працівників. Також зафіксовано 326 летальних випадків, 7138 пацієнтів одужали, госпіталізували 4 826 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість інфікованих COVID-19 за весь час пандемії. Днем раніше виявили 16 669 нових випадків зараження.

Перед вчорашнім рекордом минулий максимальний приріст хворих фіксували в Україні 28 листопада 2020 року, коли було 16 294 нових випадків за добу.

Лабораторії за добу зробили 119 087 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 53 495, методом ІФА — 22 760. Також зробили 42 832 експрес-тести на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,8 млн ПЛР-тестувань.

Найбільшу кількість підтверджених випадків вчора зареєстрували в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та у Києві (1 164).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 614 707 осіб, з них 1 290 158 одужали, летальних випадків — 31 461.

Коронавірус в Україні: що відомо

Україна повернулася до адаптивного карантину з 24 лютого. Регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

За рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій до «червоної» зони вже потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська області та Київ.

Загальнонаціональний локдаун можуть запровадити, якщо більшість областей будуть у «червоній» зоні.

Низка областей помаранчевої зони вводять додаткові обмеження.

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. За минулу добу зробили 18 738 щеплень, всього — понад 174 тисяч вакцинованих.

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Автор: Вікторія Гордієнко