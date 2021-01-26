Рівень імунних клітин, здатних стимулювати виробництво антитіл проти COVID-19, лишається незмінним.

Людська імунна система "пам'ятає", як виробляти антитіла, здатні боротися з новим коронавірусом, щонайменше шість місяців після зараження. Рівень антитіл проти SARS-CoV-2 часто скорочується в перші кілька місяців після одужання.

Через це, як пише Nature, виникли занепокоєння, що імунний захист від коронавірусу може швидко зникнути. Майкл Куссенцвейг з Університету Рокфеллера в Нью-Йорку разом з колегами зібрали зразки крові 87 людей через місяць, а потім через 6 місяців після зараження коронавірусом.

Читайте такожЛікар назвала умову, за якої людство не зможе впоратися з коронавірусомКоманда вчених стежила за рівнями антитіл і B-клітин, які відповідають за так звану "імунну пам'ять". Ці клітини стимулюють виробництво потрібних антитіл для боротьби з вірусом, якщо він знову потрапить в тіло учасників дослідження.

Вчені виявили, що рівень антитіл проти білків в шипах коронавірусу SARS-CoV-2 впав за шість місяців. Але рівень B-клітин, які "пам’ятають" його, лишався незмінним весь цей час. Вчені також взяли зразки з кишечників 14 учасників дослідження через 4 місяці після зараження. Вони виявили, що у половини з них зберігалися білки SARS-CoV-2 або РНК вірусу. Це давало довготривале джерело стимуляції імунної системи.

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Переклад: Лесь Димань