Станом на 28 січня в Україні з початку пандемії заразились коронавірусом 1 206 412 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5529 осіб, зафіксовано 149 летальних випадків, 11 946 пацієнтів одужали. До лікарень потрапила 1 941 людина.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових хворих 248 дітей та 236 медпрацівників.

Зазначимо, в Україні останні три тижні кількість тих, хто одужав за добу, перевищує число хворих на коронавірус.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області (454), Києві (396), а також у Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Лабораторії провели 48 736 досліджень для виявлення коронавірусу: з них 28 627 методом ПЛР та 20 109 методом ІФА. За весь час в Україні здійснили 6 млн 184 тисячі 320 ПЛР-тестувань

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 206 412 осіб, з них 992 031 одужали, летальних випадків — 22 351.

Коронавірус у Києві: статистика на 28 січня

У столиці виявили за минулу добу 396 осіб з коронавірусною інфекцією, померли від ускладнень хвороби 18 людей. Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

«У Києві за минулу добу – 396 хворих на COVID-19. 18 людей померли. Всього за період пандемії в столиці 2 тис. 326 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 127 тис. 472», - повідомив Кличко.

Захворіли, зокрема, 210 жінок віком від 18 до 93 років і 173 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв. А також 7 дівчаток від 3 до 17 років та 6 хлопчиків від 6 до 16 років. Захворіли, зокрема, 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 31 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 77, у Дарницькому – 63 та в Солом‘янському районі — 56 випадків», - наголосив Кличко.

Одужали за добу 1 тис. 634 людей. Усього коронавірус подолали 63 тис. 987 жителів столиці.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Юлія Петриченко