Станом на ранок 29 березня за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 8346 осіб, зафіксовано 178 летальних випадків, 2875 пацієнтів одужали, госпіталізували 3129 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.
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Після вихідних фіксують традиційний спад нових інфікованих COVID-19 в Україні. Разом з тим за минулу добу зробили значно менше тестів.
Так, за вчора зробили лише 39 732 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР- 24 404, методом ІФА - 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9 697). За весь час в Україні провели 8 млн ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 осіб, з них 1 303 500 одужали, летальних випадків — 32 132.
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