Минулої доби на COVID-19 захворіли 11 дітей та 50 медиків, а до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів.

У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 370 киян, померла від ускладнень хвороби 21 людина.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

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"Ще 370 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 21 людина. Усього коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 113019", - зазначив він.

За словами Кличка, минулої доби на COVID-19 захворіли 11 дітей та 50 медиків, а до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Одужала за минулу добу 181 людина.

Усього коронавірус подолали 40234 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (110), Дніпровському (52) та Деснянському (46) районах.

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Автор: Антоніна Доломанжи