За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 10 533 осіб, зафіксовано 286 летальних випадків, 3576 пацієнтів одужали, госпіталізували 2597 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
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Серед хворих 367 дітей і 250 медпрацівників.
Найбільше випадків підтвердили в Києві (1422), Львівській (961), Київської (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
Лабораторії за добу зробили 96 947 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 50 836, методом ІФА — 19 130. Також зробили 26 981 експрес-тест на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 8 млн ПЛР-тестувань.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 662 942 особи, з них 1 307 076 одужали, летальних випадків — 32 418, активними хворими залишаються 355 866 пацієнтів.
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