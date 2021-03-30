Загалом коронавірус підхопили 1,6 мільйонів українців.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 10 533 осіб, зафіксовано 286 летальних випадків, 3576 пацієнтів одужали, госпіталізували 2597 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Читайте такожМедична система витримає 24 тисячі хворих на COVID-19 щодня - Ляшко

Серед хворих 367 дітей і 250 медпрацівників.

Найбільше випадків підтвердили в Києві (1422), Львівській (961), Київської (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Лабораторії за добу зробили 96 947 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 50 836, методом ІФА — 19 130. Також зробили 26 981 експрес-тест на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 8 млн ПЛР-тестувань.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 662 942 особи, з них 1 307 076 одужали, летальних випадків — 32 418, активними хворими залишаються 355 866 пацієнтів.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко