Cеред тих, хто заразився коронавірусом, 51 медик та 53 дитини.

У Києві за добу виявили понад 1,3 тис. хворих на COVID-19, 22 людини померли.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму у Телеграм-каналі.

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"Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 919 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 тис. 471", - зазначив він.

Серед виявлених минулої доби хворих 743 жінки віком від 18 до 99 років та 536 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, а також 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 24 хлопчика від 1 до 16 років.

В тому числі захворів 51 медик.

До лікарень столиці за добу було госпіталізовано 79 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків зараження коронавірусом ззареєстровано в Святошинському районі – 302, Дарницькому – 195 та Солом’янському – 174.

За даними Кличка, одужали за добу 547 людей, а усього коронавірусну хворобу подолали 39 тис. 403 жителі Києва.

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Автор: Інна Андаліцька