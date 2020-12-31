За добу в Україні підтвердили 9,6 тисячі нових випадків інфікування COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9699 осіб, зафіксовано 209 летальних випадків, 11 803 пацієнта одужали.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Лабораторії за добу здійснили 58 547 тестувань, зокрема 38 932 — методом ПЛР та 19 615 — методом ІФА.

З початку пандемії в країні виявили 1 055 047 випадків COVID-19, 709 993 людей одужали, 18 533 осіб померли.

За весь час провели 5 585 615 ПЛР-тестувань.

Ситуація в деяких регіонах лишається складною, найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко