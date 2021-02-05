За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4923 осіб, зафіксовано 158 летальних випадків, 8185 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 1 885 людей.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Читайте такожКарантин в Україні планують продовжити й після квітня
В Україні понад місяць кількість тих, хто одужав за добу, перевищує число інфікованих.
Серед хворих 230 дітей і 222 медпрацівники.
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (433), Львівська (406), Запорізькій (334), Києві (321) і Дніпропетровській (287) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Усього за вчора було проведено 43 137 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 667, методом ІФА - 17 470.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб, з них 1 063 591 видужав, летальних випадків — 23 387. Активними хворими залишаються 173 578 осіб.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Коронавірус в Україні: за добу одужало майже 10 тисяч осіб, нових випадків зараження — понад 5 тисяч
- У МОЗ назвали точну дату початку вакцинації від COVID-19
- Україну чекає ще кілька хвиль COVID-19: інфекціоніст розповів, коли почнеться ріст захворюваності
- Коронавірус в Україні: 84% померлих інфікованих були старші за 60 років
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram