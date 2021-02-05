Від початку пандемії в Україні підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусного захворювання.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4923 осіб, зафіксовано 158 летальних випадків, 8185 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 1 885 людей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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В Україні понад місяць кількість тих, хто одужав за добу, перевищує число інфікованих.

Серед хворих 230 дітей і 222 медпрацівники.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (433), Львівська (406), Запорізькій (334), Києві (321) і Дніпропетровській (287) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Усього за вчора було проведено 43 137 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 667, методом ІФА - 17 470.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб, з них 1 063 591 видужав, летальних випадків — 23 387. Активними хворими залишаються 173 578 осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко