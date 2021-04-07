В Україні вчора, 6 квітня, виявили 15 415 нових випадків COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 15 415 осіб, зафіксовано 481 летальний випадок, 11 472 пацієнта одужали, госпіталізували 5587 людей.

Серед хворих 636 дітей та 437 медпрацівників.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

За добу в Україні померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Попереднє найбільше значення було встановлено 2 квітня, тоді зафіксували 433 летальних випадки. Добовий показник захворюваності залишається на високому рівні.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1417), Одеській (1236), Київської (1092), Львівській (1085) та Харківській (1017) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в країні захворіли вже 1 млн 784 тисяч 579 осіб, одужали 1 млн 373 тисяч 851, летальних випадків 35 498. Активними хворими лишаються 375 230 осіб.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії напередодні зробили 140 224 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 59 049, методом ІФА — 23 778. Також зробили 57 397 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 8,4 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

3 24 лютого в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Протягом 6 квітня щеплення зробили 15 585 людям.

Найбільше щеплень за вчора зробили у Києві (1 819), Львівській (1 349) та Дніпропетровській (1 170) областях. А от у Київській області не зробили жодного щеплення.

За весь час перше з двох щеплень отримали 320 263 людей і ще двоє завершили вакцинацію (отримали 2 дози).

Щеплення проводилось 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами щеплення. ️Станом на 6 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 419 379 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко