Станом на 8 лютого в Україні з початку пандемії коронавірусну інфекцію вже підтвердили у 1 246 990 осіб. У Києві за добу виявлено 88 нових хворих на COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2141 людини, зафіксовано 47 летальних випадків, 2697 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 1 020 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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Серед нових хворих - 130 дітей та 71 медпрацівник.

За добу кількість тих, хто одужав, знову перевищила число інфікованих. Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше захворіло 3370 осіб.

Зазначимо, за вчора зробили 13 662 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР - 10 401, методом ІФА - 3 261). За весь час в Україні провели 6,4 млн ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 246 990 осіб, з них 1 075 743 одужали, летальних випадків - 23 644.

Коронавірус у Києві: статистика на 8 лютого

У Києві за минулу добу зафіксовано 88 підтверджених випадків COVID-19, 5 осіб померли. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Cеред тих, хто захворів учора: 44 жінки віком від 18 до 80 років та 42 чоловіка віком від 22 до 84 рокiв, а також 1 дівчинка віком 1 рік та 1 хлопчик 7 років. За добу у лікарні госпіталізували 14 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах.

За даними мера, одужали за минулу добу 114 осіб, а загалом у місті коронавірус подолали 79 тис. 624 людини.

Загалом з початку пандемії у Києві зареєстровано 130 тис. 324 випадки інфікування COVID-19, від ускладнень померли 2 тис. 447 жителів міста.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька