З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли понад 36 тисячі людей.

В Україні вчора, 8 квітня, виявили 19 676 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

Разом з тим 11 221 пацієнт одужав, а 419 — померли від ускладнень захворювання. До лікарень госпіталізували 4 936 людей із підозрою чи діагнозом COVID-19.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 823 674 випадків COVID-19, з них 1 395 104 людини одужали та 36 381 - померла від ускладнень, активними хворими залишаються 384 153 українці.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії 8 квітня зробили 119 369 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 53 373, методом ІФА — 21 071. Також зробили 44 925 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 8,5 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

З 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу. За минулу добу щепили 18 569 людей.

Найбільше щеплень за добу зробили у м. Києві (1850), Дніпропетровській (1990), Київській (1970), Львівській (1540) та Хмельницькій (1050) областях.

Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.

Загалом першу дозу вакцини отримали 353 147 людей, ще двоє завершили вакцинацію (отримали другу дозу).

Станом на 08 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко