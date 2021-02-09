Обидва штами COVID-19 мають такі ж мутації, як і у версій вірусу, знайдених в ПАР і Бразилії.

Два нових варіанти COVID-19 були виявлені в Англії. І вони мають певні схожі риси з тими, які були раніше ідентифіковані в Бразилії й ПАР.

Про це, як пише Reuters, повідомила Консультативна група щодо нових респіраторних загроз, яка дає поради уряду Великої Британії. Один з нових штамів коронавірусу вперше був виявлений в місті Бристоль. Вчені позначили його як "тривожний". Інший варіант COVID-19 знайшли в Ліверпулі. Він наразі перебуває на етапі "дослідження" експертами Консультативної групи.

Читайте такожУ Британії першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 12 мільйонів людейОбидва нових варіанта мають мутацію E484K, яка виникає у так званих "шипах" коронавірусу. Такі ж зміни вчені раніше бачили у штамах з ПАР і Бразилії. Служба охорони здоров'я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу. В відомстві впевнені, що наявні вакцини подіють на них.

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Переклад: Лесь Димань