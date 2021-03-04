Наступний місяць або два дійсно мають вирішальне значення з точки зору розвитку цієї пандемії, наголосила директор Центру з контролю і профілактики захворювань США.

Президент США Джо Байден різко розкритикував губернаторів Техасу та Міссісіпі за скасування вимоги щодо носіння захисних масок в громадських місцях.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на NBC News.

Читайте такожКількість нових випадків зараження COVID-19 у світі знову зростає - ВООЗ (відео)

"Я думаю, що це велика помилка", - сказав президент США.

Байден наголосив, що згідно з науковими даним маски мають вирішальне значення в запобіганні поширенню COVID-19.

Глава держави зазначив, що США невдовзі можуть "докорінно змінити природу цього захворювання" завдяки проведенню масштабної кампанії з вакцинації населення.

"Останнє, що нам потрібно, - це неандертальське мислення про те, що на цьому етапі все гаразд", - наголосив Байден.

Президента підтримала директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенські.

"Ми в CDC дуже чітко заявили, що зараз не час знімати всі обмеження. Наступний місяць або два дійсно мають вирішальне значення з точки зору розвитку цієї пандемії", - наголосила вона.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН