Президент США Джо Байден різко розкритикував губернаторів Техасу та Міссісіпі за скасування вимоги щодо носіння захисних масок в громадських місцях.
Про це повідомляє ТСН із посиланням на NBC News.
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"Я думаю, що це велика помилка", - сказав президент США.
Байден наголосив, що згідно з науковими даним маски мають вирішальне значення в запобіганні поширенню COVID-19.
Глава держави зазначив, що США невдовзі можуть "докорінно змінити природу цього захворювання" завдяки проведенню масштабної кампанії з вакцинації населення.
"Останнє, що нам потрібно, - це неандертальське мислення про те, що на цьому етапі все гаразд", - наголосив Байден.
Президента підтримала директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенські.
"Ми в CDC дуже чітко заявили, що зараз не час знімати всі обмеження. Наступний місяць або два дійсно мають вирішальне значення з точки зору розвитку цієї пандемії", - наголосила вона.
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