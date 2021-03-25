71% українців вважають, що новий коронавірус (SARS-CoV-2) створили штучно.
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
Вказується, що за рік зросла кількість тих, хто не погоджується з думкою, що коронавірус не страшніший, ніж звичайний грип (з 54% до 59%). Одночасно зросла і кількість тих, хто дотримується протилежної думки (з 32 до 39%).
«71% вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус, 19% – виник природнім шляхом», - йдеться в результатах.
Вказується, що серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).
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Ще 17% – з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.
Як проводилося опитування
Опитування проводилось 18-19 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.
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