Серед тих, хто вважає SARS-CoV-2 штучно створеним, 31% переконаний, що його створили в результаті наукового експерименту, 27% - як бактеріологічну зброю, 40% - з метою зменшення кількості населення.

71% українців вважають, що новий коронавірус (SARS-CoV-2) створили штучно.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Вказується, що за рік зросла кількість тих, хто не погоджується з думкою, що коронавірус не страшніший, ніж звичайний грип (з 54% до 59%). Одночасно зросла і кількість тих, хто дотримується протилежної думки (з 32 до 39%).

«71% вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус, 19% – виник природнім шляхом», - йдеться в результатах.

Вказується, що серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).

Читайте такожБілл Гейтс спрогнозував, коли світ повернеться до нормального життя після пандемії

Ще 17% – з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.

Як проводилося опитування

Опитування проводилось 18-19 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров