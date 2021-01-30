47-річна британка Клер Фрієр поскаржилася, що після вилікування від коронавірусу досі повністю не оговталася. Жінці буквально все тхне гниллям і застояними парфумами.
Про це повідомляє BBC.
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Британка каже, що їй дуже важко готувати їжу родині через зміну властивостей нюху, а про улюблені страви довелося забути.
«У мене голова йде обертом від цих запахів. Гнилий запах наповнює дім, які тільки вмикається плита, і це нестерпно», – ділиться Клер.
У жінки викликають блювання цибуля, кава, м’ясо, фрукти, алкоголь, зубна паста, гігієнічні засоби та парфуми. Такий же ефект має невідфільтрована вода з-під крана. Жінка навіть не може цілувати свого чоловіка.
З літа британка живе на дієті з хліба й сиру, але скаржиться на таке харчування: «У мене нульова енергія, і все болить».
Лікар Клер зізнався, що ніколи не зіштовхувався з таким випадком. Сама жінка, шукаючи порад в інтернеті, натрапила на спільноту у Facebook з 6 тисячами таких же хворих. Адміністраторка групи зазначила, що з початку пандемії людей з розладом нюху значно побільшало.
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