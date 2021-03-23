Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що “британський” штам коронавірусу циркулює на всій території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
“Ми вже увійшли в третю хвилю пандемії коронавірусу і по всій територій нашої країни зараз поширений “британський” штам вірусу”, - заявив міністр.
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За словами Степанова, “британський” штам більш агресивний, вражає молодих людей. “Він більш контагіозний, тобто швидше передається і викликає тяжкий перебіг хвороби. З цим, першою чергою, пов'язана більша кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі пандемії”, - додав міністр.
Коронавірус в Україні: останні дані
- Минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків COVID-19, внаслідок ускладнень померли 333 людини. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431.
- 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні "британського" штаму коронавірусу. У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них, з Івано-Франківської області, належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.
- 16 березня Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив, що на територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.
- 22 березня Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук України повідомив, що у Києві та на Прикарпатті виявлені нові, небезпечніші мутації «британського» штаму коронавірусу, комбінація яких, вочевидь, спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.
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