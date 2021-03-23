За словами міністра охорони здоров’я, цей штам швидше передається і викликає тяжкий перебіг хвороби.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що “британський” штам коронавірусу циркулює на всій території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

“Ми вже увійшли в третю хвилю пандемії коронавірусу і по всій територій нашої країни зараз поширений “британський” штам вірусу”, - заявив міністр.

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За словами Степанова, “британський” штам більш агресивний, вражає молодих людей. “Він більш контагіозний, тобто швидше передається і викликає тяжкий перебіг хвороби. З цим, першою чергою, пов'язана більша кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі пандемії”, - додав міністр.

Коронавірус в Україні: останні дані

Минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків COVID-19, внаслідок ускладнень померли 333 людини. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні "британського" штаму коронавірусу. У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них, з Івано-Франківської області, належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

16 березня Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив, що на територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.

22 березня Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук України повідомив, що у Києві та на Прикарпатті виявлені нові, небезпечніші мутації «британського» штаму коронавірусу, комбінація яких, вочевидь, спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.

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Автор: Костянтин Гончаров