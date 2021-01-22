Прем'єр Британії уточнив, що розроблені вакцини ефективні проти обох варіантів коронавірусу.

Варіант коронавірусу, виявлений в Британії на початку року, не тільки швидше передається, але й може бути більш небезпечний.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на брифінгу в п'ятницю, пише BBC.

"Сьогодні нам повідомили, що крім більш швидкого поширення, судячи з усього, є свідчення, що новий варіант - варіант, виявлений в Лондоні і на південному сході країни - може бути пов'язаний з більш частою смертністю", - сказав Джонсон.

При цьому він уточнив, що розроблені вакцини ефективні проти обох варіантів коронавірусу.

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Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: УНІАН