Варіант коронавірусу, виявлений в Британії на початку року, не тільки швидше передається, але й може бути більш небезпечний.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на брифінгу в п'ятницю, пише BBC.
"Сьогодні нам повідомили, що крім більш швидкого поширення, судячи з усього, є свідчення, що новий варіант - варіант, виявлений в Лондоні і на південному сході країни - може бути пов'язаний з більш частою смертністю", - сказав Джонсон.
При цьому він уточнив, що розроблені вакцини ефективні проти обох варіантів коронавірусу.
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Новий штам коронавірусу з Британії:
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
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