Через циркуляцію нових збудників штамів, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме у закладах, де працює і відпочиває молодь.

На "британський" штам коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років.

Про це заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан в ефірі Громадського радіо.

За його словами, ситуація зі зростанням кількості хворих на коронавірус прогнозована. Він зазначив, що якби не запровадили січневий локдаун, то таку ситуацію спостерігали б вже наприкінці січня.

"Щодня складають близько 20-30 адмінпротоколів, але це не ті шалені цифри, які були спочатку епідемії, коли ми складали по 50-100. Через циркуляцію нових збудників штамів, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме у закладах, де працює і відпочиває молодь", - каже Рубан.

Утім він додає, що додаткових обмежувальних заходів сьогодні не потрібно запроваджувати.

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"Британський" штам коронавірусу в Україні

Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 у світі почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини.

У грудні у Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки. У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

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Автор: УНІАН