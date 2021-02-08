За словами лікаря, важливу роль відіграли в Україні сімейні лікарі, тому країна впоралася.

Коронавірус в Україні йде на спад, але статистика хворих в Європі з кожним днем зростає. Відомий український лікар Євген Дубровський зробив припущення, чому ж так відбувається.

Свою точку зору він озвучив на своїй сторінці в Facebook.

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Медик вважає, що попри те, що багато хто критикував українську медицину, вона не тільки витримала, але й впоралася з величезною кількістю хворих на коронавірус.

"Мене це теж дуже дивує. Стежу за новинами, спілкуюся з колегами з-за кордону і всі говорять про тамтешній жорсткий карантин. Швидше за все, вони ще не перехворіли в такому масштабі, як ми. У них переломний момент ще не настав. З іншого боку, попри всю критику нашої медицини, вона не тільки витримала, але навіть показала зразок, що робити з такими масштабними епідеміями", - розповів Дубровський.

Також, за словами лікаря, важливу роль відіграли в Україні сімейні лікарі, тому країна впоралася.

"Багато українців мали доступ до лікаря. Госпіталь без жодних напрямків і довідок брав за зверненням пацієнта величезну кількість пацієнтів. Важких ми госпіталізували без винятків. І хоча я є противником дистанційного лікування - це неправильно і малоефективно - великий відсоток хворих був зорієнтований і пролікований сімейними лікарями без ускладнень амбулаторно. Хоча були і серйозні недоліки й недбалість, честь і повагу високопрофесійним адекватним сімейним лікарям. Найбільший тягар впав саме на них", - поділився лікар.

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Автор: УНІАН