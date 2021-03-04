За словами голови МОЗ, найближче до запровадження посиленого карантину перебуває Закарпаття.

Ще в чотирьох областях України можуть запровадити посилений карантин "червоної зони" через збільшення випадків захворювання на коронавірус.

Про це 4 березня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, мова йде про Закарпатську, Вінницьку, Миколаївську і Львівську області.

"Що в нас викликає ще занепокоєння, особливо за рівнем госпіталізації? Це Вінницька область. Я сьогодні там був і міг на власні очі передивитися. У нас є занепокоєння у Миколаївській області. Львівська область - там по-іншому показник, який перебуває в "помаранчевому" рівні. У той же самий час за завантаженням ліжок з киснем найбільший показник - у Закарпатській області (65%). Думаю, що відправлю когось із заступників на інспекцію в Закарпатську область. За динамікою вона ближча до того, аби зайти у "червоний" рівень епідбезпеки", - сказав Степанов.

Коронавірус в Україні: адаптивний карантин

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17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року та встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні епідемічної небезпеки.

26 лютого обласна комісія ТЕБ та НС вирішила з 27 лютого посилити карантинні обмеження в Чернівецькій області. Згідно з рішенням, з 27 лютого по 9 березня включно в області заборонена робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки; навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти; розважальних центрів. Також не дозволяється проводити масові заходи.

Крім того, посилений карантин уже введено з 22 по 28 лютого на Івано-Франківщині. У регіоні діють обмеження "червоної зони", громадський транспорт працює в режимі спецперевезень. Також на Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

"Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у цьому регіоні.

3 березня у Житомирській області запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Олександр Топчій