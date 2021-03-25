За останні два місяці з 16 до 24% зросла кількість тих, хто думають, що перехворіли на COVID-19.

За останній місяць дещо зростає індекс емоційного напруження у зв'язку з коронавірусом серед українців - у березні тих, хто оцінив свій емоційний стан як напружений, було 26% (у лютому – 23%), чверть населення вважає, що перехворіли на COVID-19.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного 18-19 березня соціологічною групою «Рейтинг».

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Зазначається, що свій стан як спокійний оцінили 43% респондентів, як посередній – 30%. Вищий рівень емоційного напруження спостерігається серед жінок, старших опитаних, та особливо серед тих, хто тяжко перехворів на COVID-2019. За весь час досліджень (з березня 2020 року до березня 2021) найвищі значення емоційного напруження фіксувалися в листопаді 2020 року.

Крім того, за останні два місяці зросла кількість тих, хто думають, що перехворіли на COVID-19 (з 16 до 24%). Останніх найбільше серед респондентів середнього віку, на заході і в центрі країни.

Серед тих, хто вважає, що хворів, половина мали позитивний тест на COVID-19, майже стільки ж мали симптоми, але не робили тест. Серед тих, хто переніс COVID-19, 42% мали легкий перебіг хвороби, 45% – середній і 13% – тяжкий.

Як проводилося опитування

В опитуванні взяли участь 1500 жителів України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,5%.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні протягом минулої доби зафіксували 16 тис. 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, одужали – 1 млн 283 тис. 020 осіб. Летальних випадків зареєстровано 31 тис. 135, тестувань методом ПЛР здійснено 7 млн 836 тис. 049.

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Автор: Костянтин Гончаров