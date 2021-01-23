Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила, що COVID-19 може залишатися на упаковках заморожених продуктів. Вірус може залишатися на упаковках навіть при тривалому транспортуванні і передаватися до людини.
Читайте такожЛяшко пояснивши, чи треба прибирати з полиць маркетів непродовольчі товари на вихідних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
У ВООЗ відзначили, що коронавірус здатний виживати довгий час в умовах заморозки і холодного зберігання. При цьому в рекомендаціях організації вказується, що ризик зараження для споживачів є мінімальним, проте в рідкісних випадках продукти можуть бути заражені під час їх виробництва.
Водночас у ВООЗ додали, що даний проект рекомендацій є чорновим і потребує доопрацювання.
Відзначається, що 15 січня на північному сході Китаю в місті Тяньзінь виявили коронавірус на партії морозива.
Коронавірус: що відомо
- Проти Covid-19: в Україні створили нову модель дезінфектора
- У Києві розкрили виробництво підроблених антисептиків - на них витратили мільйони гривень з бюджету
- Антисептик для профілактики коронавірусу: лікарі дали корисні поради та розповіли про помилки використання
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram