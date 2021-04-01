За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

В Україні за добу виявлено 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.

Читайте такожКоли "відступить" пандемія COVID: українські науковці дали пронозПро це на своїй сторінці в соцмережі повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. За його даними, за добу було госпіталізовано 5 160 осіб; зафіксовано 421 летальний випадок; одужали 9 602 особи.

Крім цього було проведено тестувань за добу 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 691 737 осіб;

одужало – 1 323 083 особи;

летальних випадків – 33 246;

проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

Також Степанов повідомив, що 17 170 людей щеплено проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.

"248 736 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - написав міністр.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;

Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;

Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;

Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;

Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;

Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;

Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;

Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;

Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;

Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;

Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;

Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;

Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;

Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;

Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;

Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;

Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;

Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;

Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;

Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;

Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;

Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;

Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення.

Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей.

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Автор: Ірина Погоріла