В Україні зростає кількість хворих на коронавірус / фото УНІАН

В Україні за добу виявлено 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Читайте також"Частка молодих помітно зросла": стало відомо, як змінився коронавірус у 2021 роціПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 1 779 осіб; виписано з лікарень – 872 особи; зафіксовано 68 летальних випадків; одужала 1 701 особа.

Крім цього, проведено тестувань за добу 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.

За весь час пандемії в Україні

  •  захворіли – 1 352 134 особи;
  •  одужали – 1 171 724 особи;
  •  летальних випадків – 26 050;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

  • м. Київ – 156 випадків;
  • Вінницька область – 598 випадків;
  • Волинська область – 65 випадків;
  • Дніпропетровська область – 165 випадків;
  • Донецька область – 54 випадки;
  • Житомирська область – 466 випадків;
  • Закарпатська область – 242 випадки;
  • Запорізька область – 83 випадки;
  • Івано-Франківська область – 526 випадків;
  • Київська область – 208 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 315 випадків;
  • Миколаївська область – 190 випадків;
  • Одеська область – 207 випадків;
  • Полтавська область – 97 випадків;
  • Рівненська область – 58 випадків;
  • Сумська область – 120 випадків;
  • Тернопільська область – 178 випадків;
  • Харківська область – 69 випадків;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 67 випадків;
  • Чернівецька область – 335 випадків;
  • Чернігівська область – 21 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла