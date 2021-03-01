В Україні за добу виявлено 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.
Читайте також"Частка молодих помітно зросла": стало відомо, як змінився коронавірус у 2021 роціПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 1 779 осіб; виписано з лікарень – 872 особи; зафіксовано 68 летальних випадків; одужала 1 701 особа.
Крім цього, проведено тестувань за добу 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 1 352 134 особи;
- одужали – 1 171 724 особи;
- летальних випадків – 26 050;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
Кількість захворювань в областях за добу:
- м. Київ – 156 випадків;
- Вінницька область – 598 випадків;
- Волинська область – 65 випадків;
- Дніпропетровська область – 165 випадків;
- Донецька область – 54 випадки;
- Житомирська область – 466 випадків;
- Закарпатська область – 242 випадки;
- Запорізька область – 83 випадки;
- Івано-Франківська область – 526 випадків;
- Київська область – 208 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 190 випадків;
- Одеська область – 207 випадків;
- Полтавська область – 97 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 178 випадків;
- Харківська область – 69 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 67 випадків;
- Чернівецька область – 335 випадків;
- Чернігівська область – 21 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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