За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

В Україні за добу виявлено 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Читайте також"Частка молодих помітно зросла": стало відомо, як змінився коронавірус у 2021 роціПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 1 779 осіб; виписано з лікарень – 872 особи; зафіксовано 68 летальних випадків; одужала 1 701 особа.

Крім цього, проведено тестувань за добу 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.

За весь час пандемії в Україні

захворіли – 1 352 134 особи;

одужали – 1 171 724 особи;

летальних випадків – 26 050;

проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

м. Київ – 156 випадків;

Вінницька область – 598 випадків;

Волинська область – 65 випадків;

Дніпропетровська область – 165 випадків;

Донецька область – 54 випадки;

Житомирська область – 466 випадків;

Закарпатська область – 242 випадки;

Запорізька область – 83 випадки;

Івано-Франківська область – 526 випадків;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 190 випадків;

Одеська область – 207 випадків;

Полтавська область – 97 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 178 випадків;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 67 випадків;

Чернівецька область – 335 випадків;

Чернігівська область – 21 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла