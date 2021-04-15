За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

В Україні за добу виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

Читайте такожУ Раді озвучили терміни початку вільного продажу в Україні вакцин від коронавірусуПро це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у соцмережі. За його даними, за добу було госпіталізовано 4 229 осіб; зафіксовано 433 летальних випадків; одужали 11 148 осіб; проведено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 903 765 осіб;

одужало – 1 453 766 осіб;

летальних випадків – 38 658;

проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Крім цього, як повідомив Степанов 15 744 людини щеплено проти COVID-19 за добу 14 квітня. 419 297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;

Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;

Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;

Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;

Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;

Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;

Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;

Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;

Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;

Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;

Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;

Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;

Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;

Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;

Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;

Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;

Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;

Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;

Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;

Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;

Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 124 мобільними бригадами з імунізації та 747 пунктами щеплення.

Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.

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Автор: Ірина Погоріла