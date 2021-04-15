В Україні за добу виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.
Читайте такожУ Раді озвучили терміни початку вільного продажу в Україні вакцин від коронавірусуПро це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у соцмережі. За його даними, за добу було госпіталізовано 4 229 осіб; зафіксовано 433 летальних випадків; одужали 11 148 осіб; проведено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 903 765 осіб;
- одужало – 1 453 766 осіб;
- летальних випадків – 38 658;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.
Крім цього, як повідомив Степанов 15 744 людини щеплено проти COVID-19 за добу 14 квітня. 419 297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;
Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;
Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;
Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;
Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;
Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;
Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;
Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;
Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;
Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;
Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;
Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;
Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;
Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;
Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;
Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;
Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;
Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;
Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;
Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;
Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;
Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;
Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;
Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 124 мобільними бригадами з імунізації та 747 пунктами щеплення.
Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.
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